انت الان تتابع خبر ضبط 40 شاحنة مخالفة للضوابط في مديرية كمرك المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المفارز الكمركية التابعة لقسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية تمكنت من ضبط (٤٠) شاحنة مخالفة تحمل (انابيب حديد، حديد، اسمدة زراعية، مواد غذائية، آلات واجهزة لصناعة منتجات المخابز، الات واجهزة لتحضير الفواكه، مواد احتياطية، محولات كهربائية، صحيات، سيراميك، اطارات، مواد اخرى) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".



واشارت الهيئة الى ان "عملية الضبط تأتي تنفيذاً لخطة الهيئة بتفعيل دور اقسام التحري و مكافحة التهريب في كافة المناطق الكمركية"، مبينة ان "العملية تمت بأسناد من شرطة الكمارك".

