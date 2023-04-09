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صراع الدوري الانكليزي.. ارسنال يسعى لتثبيت صدارته بمواجهة ليفربول اليوم

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2023-04-09 | 11:51

صراع الدوري الانكليزي.. ارسنال يسعى لتثبيت صدارته بمواجهة ليفربول اليوم

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الخليج 365 - رياضة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم مباراة قوية ستجمع بين ليفربول ونظيره آرسنال، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة الثلاثين من ، على ملعب "آنفيلد".

ويسعى آرسنال إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، خاصة مع فوز مانشستر سيتي أمس أمام ساوثهامبتون بنتيجة 4-1.
وذلك في حين أن ليفربول يأمل استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال مؤخرًا، كان آخرها الهزيمة أمام مانشستر سيتي 4-1 ثم التعادل سلبيًا مع .

يدخل "الغانرز" المباراة، وهو في صدارة ترتيب البريميرليغ، برصيد 72 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.

وليفربول يتواجد في المركز الثامن ويملك 43 نقطة، متأخرًا بفارق 13 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول بآخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه ضد آرسنال، حيث سجل 3 أهداف على أقل تقدير في كل مباراة (إجمالي 22 هدفًا).

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف بتوقيت .

وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق حسن العيدروس.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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