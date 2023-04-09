شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أوكرانيا تصد أكثر من 50 هجومًا روسيًا في 4 اتجاهات (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، أن القوات الأوكرانية تمكنت من صد أكثر من 50 هجومًا روسيًا في 4 اتجاهات.

وأوضحت الهيئة، أن قوات الجيش الأوكراني تمكنت من صد الهجمات الروسية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن "العدو يواصل تركيز جهوده الرئيسية على العمليات الهجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا. وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بفضل شجاعة كل الجنود الأوكرانيين، تم صد أكثر من 50 هجومًا للعدو في المناطق المشار إليها".

وأضافت هيئة الأركان إنه، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أطلقت القوات الروسية 4 صواريخ وشنت 40 غارة، حيث أطلقت من أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق 58 مرة على مواقع عسكرية أوكرانية وبنى تحتية مدنية في مناطق مأهولة بالسكان.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، شن 12 ضربة جوية على مواقع روسية، وأن وحدات الصواريخ والمدفعية قصفت مجموعتين روسيتين ومستودعًا للذخيرة، وموقعًا لنظام دفاع مضاد للطائرات، وخمس محطات حرب إلكترونية.

ومن ناحية أخرى، قالت شركة الكهرباء الأوكرانية (أوكرانرغو) في بيان عبر تطبيق تليغرام، السبت، إن "الغزاة الروس" استخدموا بالفعل أكثر من 1200 صاروخ وطائرة مسيرة لقصف منشآت الطاقة الرئيسية عبر أوكرانيا.

وأضافت الشركة أنه "لم يتعرض أي من أنظمة الطاقة الأوروبية لمثل هذه المحاولات التدميرية الواسعة النطاق. لقد أطلق الروس أكثر من 1200 صاروخ وطائرة مسيرة على منشآت الطاقة الرئيسية. وللأسف أكثر من 250 منها أصاب الهدف، مما أسفر عن تضرر 43 % من الشبكات الرئيسية. وتعرضت كل محطات الطاقة الكهرومائية والحرارية لقصف وعانت من درجات متفاوتة من الضرر".