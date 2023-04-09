شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تشكيل وحدات روسية خاصة لتدمير الدبابات الغربية في اوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال يفغيني أريفوالين رئيس مركز التدريب القتالي بالجيش الروسي، إنه تم تشكيل مجموعات عسكرية روسية مهمتها تدمير الدبابات الغربية التي تم إرسالها إلى أوكرانيا.

وأشار أريفوالين إلى أن تشكيل هذه المجموعات تم بإيعاز من نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يفكوروف.

وأضاف أريفوالين: "وفقا لتعليمات نائب وزير الدفاع، تمت صياغة خطة للعمل في هذا المجال. ويقوم مركز التدريب القتالي بتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع".

في أوائل أبريل، قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، إن الدول الأعضاء في الحلف تعمل لزيادة إنتاج الذخيرة بهدف زيادة توريدها إلى أوكرانيا.

وأشار ستولتنبرغ، إلى أن الدفعة الأولى من دبابات ليوبارد وتشالنجر وصلت بالفعل إلى أوكرانيا.

ونوه ستولتنبرغ بأن دول الناتو قدمت لأوكرانيا مساعدة بقيمة نحو 150 مليار يورو، بما في ذلك 65 مليار يورو على شكل دعم عسكري.

بشكل إجمالي، وعدت الدول الغربية بنقل 293 دبابة إلى أوكرانيا، وبحلول بداية أبريل استلمت القوات الأوكرانية 57 قطعة منها.

