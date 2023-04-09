شكرا لقرائتكم خبر عن ورثة المساكن للمستأجر الأصلى يهددون أحلام الملاك فى الإيجار القديم.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "مفاجآت الإيجار القديم عرض مستمر"، استعرض خلاله إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين الملاك والمستأجرين حول امتداد عقد الإيجار لورثة المساكن للمستأجر الأصلى، وذلك من خلال حكما قضائيا لمحكمة النقض يقلب الموازين في سوق الإيجارات، ويهدد أحلام الملاك فى الإيجار القديم.

الحكم يكشف أن امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة ليس مقصورا على ورثة المستأجر الأصلى فقط بينما يمتد ليصل لورثة المساكن للمستأجر، وذلك في السكنى وليس الخاص بالنشاط الحرفى أو الصناعى أو التجارى، والذى حسمت فيه الهيئة العامة لمحكمة النقض النزاع منذ عدة أيام المقيد برقم 12125 لسنة 79 قضائية، وقالت فيه: " لا إيجار ممتد للحفيد"، وإليكم التفاصيل كاملة:

مفاجآت الإيجار القديم عرض مستمر.. حكم بالنقض يكشف: امتداد عقد الإيجار لمرة واحدة ليس مقصورا على ورثة المستأجر الأصلى فقط.. الامتداد يصل لورثة "المساكن للمستأجر.. والمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 حسمت النزاع



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