شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الشركة المتحدة قدمت محتوى فنيا مميزا خلال موسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة قدمت محتوى فنيا مميزا للغاية خلال موسم رمضان هذا العام، لافتا أن وجود مسلسلات تاريخية ومسلسلات دينية والتى تهدف إلى رفع الوعى لدي المشاهد وتحقق أثرا إيجابيا.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن الدراما هذا العام تقدم محتوى توعويا هادفا يساعد بشكل إيجابي علي ثقل فكر المشاهد ولا ينجرف إلي محتوى مبتذل، موجها الشكر للشركة المتحدة علي ما قدمته من محتوى درامى مميز في موسم رمضان هذا العام مثمنا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومؤكدا أن الفن رسالة وقوة مصر الناعمة التى ينبغي أن نوليها اهتماما كبيرا في المضمون والشكل خلال الفترة المقبلة.