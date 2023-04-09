انت الان تتابع خبر ميقاتي بشأن قصف "إسرائيل": عناصر "غير لبنانية" قامت بذلك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن ميقاتي، قوله "تبين من التحقيقات الأوليّة التي قام بها الجيش أنّ من قام بإطلاق الصواريخ، ليس جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وأنّ الأمر كان عبارة عن ردّة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزّة".



واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال، أنه "في المقابل فإنّ العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمر مرفوض"، وأضاف "قدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتّحدة وإلى مجلس الأمن الدولي".