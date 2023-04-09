انت الان تتابع خبر الصين.. حكم بالسجن 6 أشهر على رجل قام بإخافة 1100دجاجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ردا على ذلك، تسلل جو، وهو من مقاطعة هنغيانغ في مقاطعة هونان جنوب وسط الصين، إلى مزرعة دجاج السيد تشونغ في الليل في عدة مناسبات.

لم يتضح ما هي نية جو، لكن المحكمة في مقاطعة هينجيانغ سمعت أنه في إحدى الليالي، استخدم الرجل مصباحا كشافا "لتخويف الدجاج"، وفقا لصحيفة تشاينا ديلي الحكومية.



تسبب هذا في حشد الطيور في الزاوية، مما تسبب في سحق 460 منهم حتى الموت.

تم القبض على جو وأجبر على دفع تعويض تشونغ 440 دولار.

هذا القرار، جعله أكثر غضبا، ليعود إلى مزرعة تشونغ مرة أخرى لتكرار أفعاله، مما أدى هذه المرة إلى نفوق 640 دجاجة.

وقالت السلطات الصينية إن 1100 دجاجة نفقت جراء أفعاله.

وقالت المحكمة إن تصرفات جو كانت مقصودة وحكمت عليه بالسجن 6 أشهر مع وضع تحت المراقبة لمدة عام، مع الأخذ في الاعتبار أن الرجل أبدى ندمه على سلوكه.