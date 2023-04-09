انت الان تتابع خبر ضبط 7 شاحنات مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الوسطى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المفارز الكمركية التابعة لقسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى تمكنت من ضبط (7) شاحنات مخالفة تحمل (معمل غزل، خراطيم زراعية، انابيب حديد، علف، سليكون، آلة لصب الكونكريت، دراجة) مخالفة للضوابط و التعليمات النافذة".



و اشارت الهيئة، بحسب البيان ان "عملية الضبط تأتي تنفيذاً لخطة الهيئة بتفعيل دور اقسام التحري و مكافحة التهريب في كافة المناطق الكمركية"، موكدة ان "العملية تمت بأسناد من شرطة الكمارك".

