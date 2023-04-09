شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سهيل المزروعي يؤكد أن يوم زايد للعمل الإنساني علامة فارقة في مسيرة العطاء بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي، أن يوم زايد للعمل الإنساني يمثل علامة فارقة في مسيرة العمل الإنساني والخيري بالدولة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة يعكس حرص القيادة الرشيدة على مواصلة نهج البذل والعطاء الذي غرسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" منذ تأسيس الدولة، وعرفانًا بدوره في ترسيخ العمل الخيري في الإمارات.

وقال المزروعي- في تصريح بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام - نعاهد قيادتنا الرشيدة أن نبقى على عهد الآباء المؤسسين وأن نواصل مسيرة البذل والعطاء، وأن يكون المواطن والمقيم على رأس اهتماماتنا الوطنية وبوصلة العمل الحكومي للخمسين عامًا القادمة.

عطاء الإمارات

وأوضح وزير الطاقة والبنية التحتية، أن العمل الإنساني أصبح صفة وقيمة أصيلة في مجتمعنا المحلي بفضل المبادئ والقيم التي غرسها الوالد المؤسس في أبناء شعبه والتي امتدت لكل مكان في العالم، ولعل تصدر الإمارات أوائل الدول التي لبت النداء لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب الأشقاء في سوريا وتركيا، دليل متجدد على العطاء والعمل الإنساني الإماراتي، فالعطاء الإماراتي عابر للقارات حيث تجد أياديها البيضاء في كل مكان في العالم.

ونظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عددًا من المبادرات الخيرية المجتمعية تزامنًا مع الاحتفال بـ "يوم زايد للعمل الإنساني"، الذي يعكس قيم التسامح والبذل والجود والكرم والعطاء الإنساني التي رسخها فقيد الإنسانية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".