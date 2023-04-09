شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية الشيوخ" تناقش إنشاء مكاتب تصديقات لتخفيف الأعباء عن المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية والعربية بمجلس الشيوخ، اجتماعا، اليوم الأحد، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن "إنشاء مكتب تصديق تابع لوزارة الخارجية بمدينة المحلة الكبرى من أجل التخفيف على كاهل المواطنين".

كما تناقش اللجنة أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم بشأن "إعادة فتح مكاتب التصديق التابعة لوزارة الخارجية بمحافظة الإسكندرية".

كما تناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح صلاح الشيمى، بشأن عمل مكتب تصديق الإسكندرية التابع لوزارة الخارجية فترة مسائية"، وذلك وسط حضور ممثلي الحكومة.