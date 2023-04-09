شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. 3 اجتماعات لـ"اقتصادية الشيوخ" لمناقشة مقترحات لنائب التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، 3 اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة دراسة واقتراحات برغبة مقدمة من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إذ تناقش خلال اجتماعها الأول استكمال مناقشة دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 169 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية الضريبة العقارية وتأثيره كأحد عوائق الاستثمار والصناعة في مصر" بناء علي الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الثاني الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن دراسة تحويل السنة المالية الحكومية إلى سنة مالية ميلادية لتحقيق أقصى طرق القياس وسهولة توضيح المؤشرات المالية والاقتصادية لكفاءة النظام المالي الحكومي".

كما تناقش في اجتماعها الثالث الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار قرار من رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية لمبالغ الضريبة المباشرة عن أعمال المسارح الخاصة والقومية والسيرك المصرى كحزمة تحفيزية للفن المسرحى المصرى ودعم القوة الناعمة المصرية، وذلك من خلال لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ووسط حضور ممثلي الحكومة".