اخبار العالم

بعد هدفه الأخير.. ميسي يحطم رقم رونالدو

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر بعد هدفه الأخير.. يحطم رقم رونالدو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452620-638166160164161012.jpg

2023-04-09 | 07:44

بعد هدفه الأخير.. ميسي يحطم رقم رونالدو

561 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة
أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، أكثر اللاعبين تهديفا مع الأندية الأوروبية في كل البطولات، متقدما على البرتغالي لاعب النصر السعودي.
وساهم ميسي في هدفين ليقود باريس سان جرمان لاستعادة توازنه بعد هزيمتين بالفوز 2-صفر على مضيفه نيس والحفاظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ومنح ميسي التقدم للنادي الباريسي في الدقيقة 26، وصنع الهدف الثاني للمدافع سيرخيو راموس قبل 14 دقيقة من النهاية.

وبهذا الهدف أصبح رصيد ميسي 702 هدف مع الأندية في كل البطولات، منها 672 مع ، و30 مع سان جرمان.

أما النجم البرتغالي رونالدو، فسجل 701 هدف مع الأندية الأوروبية التي لعب لها في كل البطولات الكروية.

جدير بالذكر أن مدرب سان جرمان كريستوف غالتييه كان قد تعرض لانتقادات لاذعة بعد الخسارة في آخر مباراتين بالدوري الفرنسي، لكن الفريق تعافى ليرفع رصيده إلى 69 نقطة من 30 مباراة.

ويتقدم حامل اللقب بست نقاط على لانس ثاني الترتيب قبل ثماني جولات من النهاية.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا