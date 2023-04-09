انت الان تتابع خبر المغرب.. اعتقال شاب قتل امرأة وأخفى جثتها في الثلاجة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد بلاغ لمديرية الأمن الوطني بأنه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 43 سنة بحي المكانسة بمدينة الدار البيضاء.

وكشفت الأبحاث أنه المتورط قتل امرأة تبلغ من العمر 37 سنة وأخفى جثتها داخل ثلاجة بأحد المنازل بمنطقة ابن مسيك بمدينة الدار البيضاء.



وكانت مصالح الأمن قد عثرت على جثة الضحية في الخامس من شهر أبريل الجاري، داخل ثلاجة بأحد المنازل بحي المسعودية بمنطقة ابن امسيك، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي قاد إلى هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إيداع المتورط في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن كافة الدوافع والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الجريمة.

