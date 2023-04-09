شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشباب بـ"الشيوخ" تواصل مناقشة توعية الشباب بمخاطر الأمن السيبرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، اليوم، الأحد، اجتماعا لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن مشاركة مراكز الشباب بالمسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، كذلك مناقشة جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في دعم وتمكين الشباب والتوعية بأهمية ومخاطر الأمن السيبراني بحضور ممثلي الحكومة.

فيما تستكمل لجنة التعليم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي بشأن دعم مدارس المكفوفين بحضور ممثلي الحكومة،

يستانف مجلس الشيوخ جلساته غدا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش خلال جلسته طلب مناقشة عامة مقدم من النائب طارق نصير، وعشـرين عضـوا مـن الأعضـاء، بشـأن " استيضـاح سياسـة الحكومة بشأن تعزيز الاقتصاد الدائرى بما يحقـق الاستفادة القصـوى مـن جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات".