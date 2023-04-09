تلسكوب جيمس ويب يكشف حلقات متوجهة بأورانوس

ياسر رشاد - القاهرة - شارك تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا أول نظرة على أورانوس، حيث كشف عن حلقات متوهجة غير مرئية حول العملاق الجليدي وأقماره السبعة والعشرين، وفق روسيا اليوم.

تلسكوب جيمس ويب يلتقط صورة لعملاق جليدي و27 قمرًا

والتقط التلسكوب الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار، 11 حلقة من أصل 13 حلقة من حلقات الكوكب في الصورة

الجديدة، والتي تبدو ساطعة للغاية بحيث تبدو وكأنها تمتزج في حلقة مضيئة واحدة.

كما أذهل علماء الفلك بقوة JWST، حيث التقط أضعف حلقتين مغبرتين لم يتم اكتشافهما حتى عام 1986 في رحلة الطيران بواسطة Voyager 2.