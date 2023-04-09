قلب العقرب.. ظاهرة فلكية تُزين السماء الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد سماء مصر والعالم اليوم الأحد ظاهرة فلكية نادرة وهي اقتران القمر مع النجم أنتاريس" قلب العقرب"، حيث إن الربط بين أوضاع الكواكب وحدوث الزلازل ليس له أساس علمي صحيح، ولو كان ذلك لكان تم ملاحظته من قبل الفلكيين منذ مئات السنين، إذ إن جميع الظواهر والأحداث الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس حيث إن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عمومًا يضر العين كثيرًا.

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ولكن باقي الظواهر الفلكية تحدث ليلًا أثناء غياب الشمس ومشاهدتها ممتعة ويحبها الهواة والمهتمون لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي

أبرز المعلومات عن اقتران القمر مع قلب العقرب:

- النجم أنتاريس Antares أو قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر.

- تفوق كتلته كتلة الشمس بـ 10 أضعاف.

- يبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض.

- يعد هذا النجم هو ألمع نجم في برج العقرب.

- يقترن القمر مع النجم أنتاريس في ظاهرة فلكية نادرة.

- يمكن رؤية اقتران القمر مع النجم العملاق بالعين المجردة السليمة باتجاه الجنوب الشرقي في الـ 10:30 مساءً حتى بزوغ فجر اليوم التالي.

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