شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يعلق على تحقيق رقم قياسي.. ورسالة مثيرة لهالاند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي، بالتعليق عن الرقم القياسي الذي حققه مع الفريق، ووجه رسالة لإيرلينج هالاند.

وفاز مانشستر سيتي أمام نظيره ساوثهامبتون، بأربعة أهداف مقابل هدف، في منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتحدث دي بروين، لـ شبكة "بي بي سي" العالمية: كنت أتحدث إلى جيمس وارد براوس (لاعب ساوثهامبتون) في النهاية، فهم يلعبون جيدًادائمًا، ويفقدون المهاجم أحيانًا.

وأشار: لمدة نصف ساعة واجهنا صعوبة، ثم أتيحت لنا الفرص والحمد لله سجلنا الهدف، لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، الهدف الذياستقبلناه كان سهلًا، لكننا لعبنا بشكل جيد، لقد لعبوا كرة قدم جيدة حقًا، إنهم يضغطون جيدًا، إنهم فريق جيد.

وعن تحقيقه الأسيست رقم 100 مع السيتي: لقد رأيت الأمر قبل المباراة، كان الكثير من الناس يتحدثون عنها عبر الإنترنت، إنه شيء لايمكنك تفويته حقًا.

وواصل: لقد حاولت صناعة أكبر قدر ممكن من الأهداف اليوم، كان بإمكاني صناعة اثنين أو ثلاثة آخرين، بالطبع أنا فخور لما حققته،معروف عني صناعة الأهداف، ليس هناك الكثير من لاعبي كرة القدم الذين يفعلون ذلك، نصف ما أفعله يعود لي والنصف الآخر يعود للفريق، إنها لحظة فخر لكن علي أن أستمر.

وأتم عن هالاند: هو يسجل الكثير من الأهداف، إنه أمر جنوني، هو موجود، إذا صنعنا فرصًا فهو موجود، إنها علاقة جيدة، إنه يعرف ما أريد القيام به وأعرف ما يريد القيام به.