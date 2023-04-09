شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يستخدم لقطات من مثوله أمام المحكمة بإعلان لحملته الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استخدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقطات من جلسة الاتهام التي مثل خلالها الأسبوع الماضي أمام محكمة في نيويورك، كجزء من حملة إعلانية جديدة صدرت يوم الخميس.

ونشر ترامب الإعلان على حسابه في موقع Truth Social وأخبر أتباعه أنه إذا كانت أحوالهم سيئة، فلا يجب عليهم إرسال الأموال إليه، لكن إذا كانوا بحالة جيدة فعليهم التبرع له.

ويُظهر الإعلان مشاهد من جميع أنحاء مانهاتن قبل أن يظهر ترامب وهو يسير في المحكمة. كما يتضمن تعليقات صوتية من معلقين ينتقدون القضية التي رفعها المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ مؤكدين أن ترامب بريء.

ويُظهر مقطع الفيديو آلاف الأشخاص المؤيدين لترامب في الشوارع بينما كان الرئيس السابق مسافرًا لحضور جلسة الاستماع، ويلوحون بصور ترامب وبأعلام أميركية. كما يظهر الفيديو أنصار ترامب وهم يصفقون له أثناء صعوده إلى المنصة في منتجعه مارالاغو مساء الثلاثاء لإلقاء تعليقاته الأولى بعد توجيه الاتهامات له.

كما نشر ابنه دونالد ترامب الابن مقطع الفيديو على حسابه على "تويتر" يوم الجمعة.

وغذّى اعتقال ترامب حملته الانتخابات بتبرعات كبيرة، حيث جلبت أكثر من 4 ملايين دولار في غضون 24 ساعة بعد توجيه الاتهام إليه. وسعت حملته أيضًا إلى جمع التبرعات من خلال بيع قميص "تي شيرت" عليه صورة لترامب مع عبارة "غير مذنب" تحت الصورة. وعرضت الحملة القمصان مقابل تبرع بقيمة 47 دولارًا.

ووجّهت إلى الرئيس السابق 34 تهمة جنائية بتزوير سجلات تجارية تتعلق بشراء صمت ممثلة إباحية عبر دفع مايكل كوهين محامي ترامب السابق أموال لها.

وتم دفع المبلغ قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لتلتزم ستورمي دانيلز الصمت بشأن علاقة مزعومة قالت إنها أقامتها مع ترامب. ودفع ترامب ببراءته من جميع التهم ونفى علاقته بدانيلز.