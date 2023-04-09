السعودية.. سيارات لخدمة المعتمرين

ياسر رشاد - القاهرة - وفرت النقابة العامة للسيارات ( خدمة النقل العام للمعتمرين ) بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من وصول المعتمرين القادمين إلى المطار بتأشيرة زيارة أو تأشيرة سياحة إضافة للمواطنين والمقيمين، من خلال استلام بطاقة الصعود إلى الحافلة التي تتوجه بهم إلى مواقف كدي ومن ثم إلى المسجد الحرام، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

السعودية: 3000 متطوع في الحرم المكي لخدمة ضيوف الرحمن

الخدمة المجانية تهدف لتمكين ضيوف الرحمن من التنقل عبر وسائل النقل العام إلى الحرم المكي الشريف، وتقليل الكثافة والازدحام في المنطقة المركزية، للمساهمة في تيسير كل السبل لضيف الرحمن لينعم بتأدية الشعائر الدينية

بأمان وسلاسة وبخيارات متعددة.

وأوضح رئيس عام النقابة العامة للسيارات أسامة سمكري أن النقابة العامة للسيارات تقوم بالتنظيم والتشغيل الميداني بمكة المكرمة و جدة لهذه الخدمة التي أطلقها برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالمواءمة مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة الداخلية، وإمارة منطقة مكة المكرمة، وشركة مطارات جده، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العليا لمراقبة نقل الحجاج ، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.