إسرائيل تصف سوريا.. وصفارات الإنذار تدوي هضبة الجولان

ياسر رشاد - القاهرة - قال الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، إن القوات الإسرائيلية قصفت منطقة في سوريا انطلقت منها صواريخ باتجاه إسرائيل، وفق سكاي نيوز عربية.

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وسبق الإعلان الإسرائيلي دوي صفارات الإنذار في مرتفعات الجولان للتحذير من هجوم صاروخي.

ووفق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد تم "تفعيل الإنذار في مناطق مفتوحة بالقرب من بلدة ميتسار بمنطقة جنوب هضبة الجولان".

وجاء إطلاق هذه الصواريخ بعد ساعات من إطلاق ثلاثة صواريخ أخرى من سوريا خلال الليل لم تتسبب في حدوث أي أضرار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد يوم السبت، إطلاق ثلاثة صواريخ من سوريا باتجاه الجولان، وأن أحدها عبر إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، وسقط في أرض مفتوحة.

وأوضح الجيش الإٍسرائيلي في بيان أنه "تم رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من سوريا نحو إسرائيل حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان".