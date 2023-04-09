غرف من المطوب المجفف.. كشف أثري جديد بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت بعثة دولية عن كشف أثري ذو دلالات فنية وتاريخية كبيرة في منطقة دنقلا العجوز في شمال السودان، وفق سكاي نيوز عربية.

السودان تكتشف مدافن آثرية جديدة بمحلية مروى

وأشارت البعثة إلى أنها تسعى لفك العديد من الألغاز والجوانب الغامضة التي تحيط بذلك الاكتشاف الذي يحتوي على لوحات ورسوم غير معتادة للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء والملك ميخائيل إمبراطور مملكة النوبة في ذلك الوقت.

ويتمثل الكشف الجديد في مجمع يضم غرفا مصنوعة من الطوب المجفف بالشمس غُطيت مساحاتها الداخلية بمشاهد تصويرية فريدة.

ووفق البعثة فقد احتوى المجمع على لوحات نادرة وذات دلالات فنية وتاريخية كبيرة يمكن أن تحدث

ثورة في مجال الاكتشافات المتعلقة بالفن المسيحي.

وتميز الاكتشاف الجديد بالعثور على غرفة صغيرة، زُينت جدرانها بلوحات تظهر في إحداها السيدة مريم العذراء، بالإضافة إلى أخرى تصور ملك مملكة دنقلا مع السيد المسيح.

وتعتبر منطقة دنقلا العجوز عاصمة مملكة النوبة وواحدة من أبرز الممالك الإفريقية القديمة، وتقع في قلب منطقة حضارة كوش التي يعتقد أنها إحدى أقدم الحضارات الإنسانية في العالم.