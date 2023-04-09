شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جرحى بإطلاق نار في القدس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت وسائل إعلام إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إن نحو 6 أشخاص أصيبوا بإطلاق نار جنوب مدينة القدس.

وتداول معلقون على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بأنه شجار عشائري بين فلسطينيين، وأن جميع الإصابات خطيرة.

وقال موقع قناة كان الإسرائيلية إن نحو 5 أشخاص أصيبوا الليلة (الأحد) في حادث إطلاق نار في حي غيلا في القدس.

ونقلت القناة عن الشرطة أنه يشتبه في أن تكون حادثة جنائية.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" أن من بين المصابين رجلا يبلغ من العمر 25 عاما في حالة خطيرة، وثلاثة في حالة متوسطة، ورجلا آخر مصابا يبلغ من العمر 30 عاما في حالة طفيفة.