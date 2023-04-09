تشاد تطرد السفير الألماني

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وبررت الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 17 مليون نسمة ذلك بـ «الموقف الوقح» و»عدم احترام العادات الدبلوماسية» من جانب الدبلوماسي الألماني.
وترجح وسائل إعلام محلية أن السبب في الطرد هو انتقاد السفير للحكومة الانتقالية الحالية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في برلين أمس، «إن أسباب طرد السفير غير مفهومة، مضيفة أن الوزارة على اتصال بالحكومة في تشاد».
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