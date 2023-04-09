كوريا الشمالية تختبر هجوما نوويا تحت الماء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت كوريا الشمالية أمس إنها أجرت اختبارا جديدا لمسيرة قادرة على شن هجوم نووي من تحت الماء هذا الأسبوع، لتثبت اعتمادية نظام التسليح وقدرته الهجومية «الفتاكة». وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونج يانج اختبرت نظام التسليح الاستراتيجي تحت الماء «هايئيل2». وقالت الوكالة «إن المسيرة تحركت بطول مسار بيضاوي وثماني الشكل يحاكي مسافة تبلغ ألف كيلومتر في بحر الشرق لمدة 71 ساعة و6 دقائق وأطلقت رأسا حربيا اختباريا تحت الماء. وذكرت أن الاختبار يأتي بعد أسبوعين من إعلان كوريا الشمالية لأول مرة أنها أجرت اختبارا للمسيرة الهجومية تحت الماء «هايئيل».

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