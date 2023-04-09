شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مزايا لاتفاق بحث الغاز والزيت الخام فى شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وأبوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط ( ج.م.ع).

ويأتي المشروع لا سيما لما تمتلكة الدولة من المعادن بما فيها البترول الموجودة في المناجم والمحاجر بمصر، وبما في ذلك المياه الإقليمية، وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها، والممتد إلى ما بعد المياه الإقليمية، وقد تقدمت إيجاس بطلب إلى الحكومة للحصول على التزام مقصور عليها للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في كافة أنحاء المنطقة الموصوفة، كما أن "أيوك" و"بي بي" وافقا على أن يتحملا التزاماتهما المنصوص عليها بالاتفاقية بصفتهما مقاولاً فيما يختص بأعمال البحث عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط.

وتحقق الاتفاقية محل مشروع القانون للدولة المصرية عائداً جيداً، وإيجابيات منها:

1- جميع المنح لا يجوز للمقاول استردادها بأي حال من الأحوال.

2- شروط استرداد التكاليف والمصروفات واقتسام الإنتاج جيدة وتعكس الجهد المتميز في تحقيق التوازن بين شروط الاتفاقية بصفة عامة.

3- إعطاء الأولوية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من الغاز وغاز البترول المسال.