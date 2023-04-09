شكرا لقرائتكم خبر عن "عملة نادرة".. القانون يتصدى لمن امتنع عن تسليم الميراث بالحبس والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلطت أحداث مسلسل عملة نادرة، بطولة نيللى كريم، والذى يعرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2023، الضوء على وضع المرأة التي لا ترث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، وما تخوضه من صراعا شرسا مع عائلة زوجها بعد وفاته ورفض الاستسلام لحرمانها من الميراث، ودخولها في حرب من أجل الحصول على حقوقها.

وحدد قانون المواريث عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلي مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثـة نصيبه الشرعي من الميراث، والذي جاء لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة في ظل معاناة المرأة في بعض المناطق خاصة في الأرياف والصعيد من تسلمها حقها في الميراث.

ونص قانون المواريث في المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجاز قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.