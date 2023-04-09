عاصفة قضائية بانتظار ترمب

وسيمثل في 2 أكتوبر للمحاكمة في نيويورك، ومن المتوقع أن يدلي بشهادته، في قضية مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ضد الرئيس السابق وشركائه في العمل، حيث يتهمون بالاحتيال الضريبي في تقدير «غير دقيق» لقيمة أصولهم من المستندات المالية، لتحقيق مكاسب شخصية.
وفي 24 يناير 2024 سيُحاكم ترمب في دعوى مدنية ضده وأبنائه وشركة «ترمب كوربوريشن» بشأن مخطط تسويق احتيالي مزعوم متعدد المستويات روج له ترمب، وقدمه المدعون الذين استثمروا فيه ثم واجهوا «خسائر مالية كبيرة»، حيث يطلبون مبلغًا غير محدد كتعويضات.
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