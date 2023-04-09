شكلت الأسلحة الدور الأساسي في خلافات الدول بين بعضها البعض، لذا سارع العديد منهم في تطوير ترسانته والقيام بالاختبارات وتطوير القدرات النووية.

وكشف تقرير مركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أرقامًا تشير إلى زيادة حادة في المبيعات والطلبات المستقبلية للأسلحة إلى دول في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط على مدى السنوات الخمس الماضية، وإمكانية تفوق فرنسي على المنافسين الروس في غضون عقد من الزمن.

من جهة أخرى، زعمت كوريا الشمالية أنها اختبرت هذا الأسبوع نوعًا ثانيًا معروفًا من الطائرات دون طيار الهجومية تحت الماء ذات القدرات النووية والمصممة لتدمير السفن والموانئ البحرية، مما يضيف إلى موجة من مظاهرات الأسلحة هذا العام التي أدت إلى تصعيد التوترات مع منافسيه.

وجاء تقرير التجربة التي استمرت أربعة أيام بعد يوم من اجتماع المبعوثين النوويين للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان في سول لمناقشة التهديد النووي الكوري الشمالي المتزايد، ودعوا إلى بذل جهود دولية أقوى لقمع تمويل الأنشطة الكورية الشمالية غير المشروعة لبرنامج أسلحته.