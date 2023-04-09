البحرية الأميركية ترسل غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى الشرق الأوسط مزودة بصورايخ موجهه

قالت البحرية الأميركية، السبت، إن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الذي يتخذ من البحرين مقرا له.



وذكر المتحدث باسم البحرية الأميركية، تيموثي هوكينز، في بيان أن الغواصة فلوريدا دخلت المنطقة، الخميس، وبدأت في عبور قناة السويس، الجمعة.



وأضاف: "إنها قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأميركي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار البحريين في المنطقة".



ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن لديهم معلومات استخبارية تفيد بأن إيران كانت تهدف إلى تنفيذ المزيد من الهجمات في جميع أنحاء المنطقة على المدى القريب.



وغالبا لا يتم الإعلان عن تحركات الغواصات إلا إذا أراد البنتاغون إرسال رسالة، حسبما ذكرت الصحيفة الأميركية ذاتها.



وفي الأسبوع الماضي، قال الجيش الأميركي إنه يسرع إرسال سرب طائرات من طراز "A-10" إلى المنطقة ردا على سلسلة من الهجمات على القوات الأميركية في سوريا أسفرت عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة عشرات آخرين.



وقال الجيش الأميركي إن المتعاقد قُتل في هجوم بطائرة مسيرة انتحارية أطلقها متشددون مدعومون من إيران في سوريا.



المصدر: الصحافة الأمريكية