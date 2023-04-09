المعتقلون إداريا في سجون إسرائيل يتجاوزون الألف

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وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان «إن المعتقلين الإداريين وبينهم ستة أطفال وسيدة واحدة، يتم احتجازهم تحت ذريعة وجود ملف سري في ثلاثة سجون مركزية هي (عوفر، والنقب، ومجدو)، وأفاد بأن أعداد أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ مطلع العام الجاري بلغت نحو 800، والنسبة الأعلى منها كانت أوامر جديدة».
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت على مدار الأعوام التسعة الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر2409.
ولفت البيان إلى أن 80% من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون إسرائيل ومنها رهن الاعتقال الإداري.
وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري بغرض الاحتجاز المفتوح من دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب نقص الأدلة القانونية.
المعتقلون
إداريا في سجون إسرائيل:
- 1016 شخصا.
- 6 أطفال.
- 1 سيدة.
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