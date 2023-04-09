شكرا لقرائتكم خبر الاتهامات تؤجل تنفيذ صفقة تبادل الأسرى باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأجلت عملية تبادل صفقة الأسرى بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي لثلاثة أيام عن موعدها المفترض في 11 أبريل الجاري الموافق 20 رمضان، وفقا لمفاوضات سويسرا الأخيرة، لإطلاق سراح 887 محتجزا.

وتبادل طرفا الصراع الاتهامات بشأن تأجيل الموعد، وقال مسؤول ملف الأسرى لدى ميليشيات الحوثي عبدالقادر المرتضى «إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أبلغتهم أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام من الموعد المحدد»، وأرجع التأجيل إلى أن طرف الشرعية غير جاهزين للتنفيذ»، وهو ما نفاه وكيل وزارة حقوق الإنسان وعضو الوفد الحكومي المعني بملف المختطفين والأسرى ماجد فضائل في تصريح صحفي «بأن الصليب الأحمر طلب بعض الوقت الإضافي 3 أيام لاستكمال الترتيبات اللازمة للبدء التنفيذ».

وأضاف «نظرا للأعداد الكبيرة المتفق على مبادلتهم (706 أسرى حوثيين مقابل181) وبرغم من الترتيبات والجهود الكبيرة المبذولة من الجميع إلا أنه لم تستكمل كل المقابلات والصليب الأحمر بحاجة لاستكمال الإجراءات لكي يبدأ بالتنفيذ».

وقال فضائل «إن الصليب الأحمر طلب من الجميع ضبط النفس حتى يستكمل إجراءاته ويتم التنفيذ»، مؤكدا أن اللجنة الدولية لم تحدد أي طرف سببا للتأخير».

ويتضمن الاتفاق الإفراج عن 706 أسرى من الحوثيين مقابل إطلاق سراح 181 لصالح الحكومة والتحالف، وبإعلان التأجيل المؤقت من الطرفين فإن عملية التبادل ستبدأ يوم الجمعة المقبل 23 رمضان الجاري، ما لم يستجد ما يعرقل ذلك.

من جهته، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي تمسك المجلس والحكومة بأهداف وتطلعات الشعب اليمني، في إنهاء المعاناة الإنسانية، واستعادة مؤسسات الدولة سلما، أو حربا.

وقال العليمي في تغريدات بمناسبة مرور عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بموجب إعلان نقل السلطة، «إن المجلس الرئاسي خضع لاختبارات صعبة، وها هو اليوم أكثر تماسكا، وتمسكا بأهداف شعبه وتطلعاته المشروعة في بناء دولته المدنية الجامعة القائمة على أساس العدالة والمساواة، واحترام حقوق الإنسان، والحريات العامة، وضمان مشاركة المرأة، وحسن الجوار». وأشار إلى التنازلات والمبادرات التي قدمها المجلس والحكومة على مدى 12 شهرا، ليعطي مثالا فريدا في الانحياز لمصالح الناس، والتخفيف من معاناتهم بما في ذلك فتح ميناء الحديدة، وتوسيع وجهات السفر من مطار صنعاء، وتعهده بدفع المرتبات في عموم البلاد، قبل أن تختار الميليشيات الحوثية التصعيد وإغلاق باب الأمل الذي نعود الآن لإحيائه بدعم من الأشقاء والأصدقاء.

مشاهدات يمنية:

