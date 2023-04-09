طه: الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه أن المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، محذرا من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وعقدت منظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بجدة أمس، اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى بدعوة من كل من دولة فلسطين والأردن.

وجدد طه، رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين.

كما أكد موقف المنظمة من مجريات الأحداث في الأقصى المبارك، في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي، مشيرا إلى أن «الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع التي تمر بها مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية، تدهورا نتيجة تصعيد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة من خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين للأقصى المبارك، واعتدائها الوحشي على المصلين في باحاته وإصابة واعتقال المئات منهم، ما يشكل انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحذر من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، محملا «الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة». وشدد على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديموغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.