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فياريال يهزم ريال مدريد في الليغا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452612-638165855572832399.jpg

2023-04-08 | 23:19

فياريال يهزم ريال مدريد في الليغا

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تلقى ريال مدريد هزيمة بنتيجة (3-2) خلال مواجهة فياريال، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 28 بالليغا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".
وسجل لريال مدريد باو توريس بالخطأ في مرماه (16)، وفينيسيوس جونيور (48)، بينما سجل لفياريال صامويل شوكويزي هدفين (39، 80)، وخوسيه لويس موراليس (71).

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند 59 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، بينما صعد فياريال إلى المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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