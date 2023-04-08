انت الان تتابع خبر الزوراء يتغلب على الديوانية ويرتقي للمركز الثالث في الدوري والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452609-638165806330645079.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-08 | 22:21
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حقق فريق الزوراء، اليوم السبت، ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على نظيره الديوانية بهدف نظيف.
وسجل هدف الزوراء علي يوسف في الشوط الأول من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.
وبهذا الفوز يرتقي الزوراء الى المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة خلفاً للمتصدر الشرطة وبعده القوة الجوية، فيما بقي الديوانية في المركز الاخير بست نقاط.
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