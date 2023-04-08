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الزوراء يتغلب على الديوانية ويرتقي للمركز الثالث في الدوري

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452609-638165806330645079.jpg

2023-04-08 | 22:21

الزوراء يتغلب على الديوانية ويرتقي للمركز الثالث في الدوري

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حقق فريق الزوراء، اليوم السبت، ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على نظيره الديوانية بهدف نظيف.

وسجل هدف الزوراء علي يوسف في الشوط الأول من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

 

وبهذا الفوز يرتقي الزوراء الى المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة خلفاً للمتصدر الشرطة وبعده القوة الجوية، فيما بقي الديوانية في المركز الاخير بست نقاط.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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