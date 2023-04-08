انت الان تتابع خبر من سوريا.. إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه "هضبة الجولان" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه إن "صافرة إنذار فُعّلت إثر إطلاق صاروخين من الأراضي السورية نحو الجولان السوري".

وصرح المتحدث باسم الجيش بأنه تم "رصد إطلاق ثلاث قذائف صاروخية من سوريا حيث اجتازت قذيفة واحدة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية وسقطت في منطقة مفتوحة جنوب هضبة الجولان".



وأوردت تقارير إسرائيلية أن "الصواريخ الثلاثة سقطت بمناطق مفتوحة 2 منهما سقطا في الجولان، والأخير سقط بالأراضي الأردنية".