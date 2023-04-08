شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إعلام النواب: دراما المتحدة تجربة رائدة تستدعى الدراسة باستعادة دور الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في بث دفعة جديدة للمجال الفني بإحداث طفرة على مستوى الأعمال الدرامية غيرت مسارها، وذلك باستخدام نفس الأدوات والممثلين للارتقاء به، مؤكدا أنها استطاعت تحريك المياه الراكدة وتغيير شكل المخاطبة للمشاهد نفسه بأعمال منضبطة تلامس واقع حياة المواطن.

وقال إننا أمام تجربة رائدة تستدعي الدراسة للاستفادة منها من خلال استعادة مكانة الفن، موضحا أنها استثمرت نجاحها في التكامل مع أدوار الوزارات وعقد بروتوكولات تعاون معها لإحياء دور الفن وريادته، ومنها مبادرة المسارح مع التربية والتعليم، وأيضا مع وزارة الثقافة لعودة دور قصور الثقافة ونشر الفن، معتبرا أنها أحدثت حالة من الحراك بالمجتمع بالتمكن من جر هذه العربة الإعلامية والفنية.

وأضاف أنه لولا أعمالها على مدار السنوات لكانت انهارت الصناعة فالدراما كانت قد وصلت لحالة صعبة بينما اليوم نرى إرضاء لجميع الأذواق واحترام للشهر الفضيل، مشددا أنها عملت على معالجة الفكرة والتوعية في عمل درامي أو منتج وثائقي، لنشر الوعي والثقافة والفكر البناء، ولمسنا وجود تنوع فني بديع يجسد ملاحم البطولات ويعرف بالقضايا التي نحتاج لمحاربتها وتغيير الفكر بشأنها.