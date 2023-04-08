اليمن.. الحوثيون يعلنون تنفيذ صفقة أولى لتبادل الأسرى مع السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس لجنة الأسرى الحوثية، عبد القادر المرتضى، استقبال 13 أسيراً ومعتقلاً يمنيًا، اليوم السبت، في مطار صنعاء أفرجت عنهم السلطات السعودية في مقابل أسير سعودي تم الإفراج عنه في وقتٍ سابق.

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وأعرب المرتضى في تغريدة على "تويتر" ،عن أمله في أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتنفيذ الصفقة المتفق عليها نهاية هذا الإسبوع، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الحوثيون الطرف الآخر بعرقلة تنفيذ صفقة الأسرى التي من المفترض أن تكتمل يوم الاثنين القادم .

وقال المرتضى في تغريدة: "تم إبلاغنا من قبل

اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم تأجيل البدء في تنفيذ صفقة التبادل ثلاثة أيام من الموعد المحدد ، وهذا بسبب أن طرف مأرب ( حزب الإصلاح ) غير جاهزين للتنفيذ. في عرقلة واضحة للاتفاق وتنصل عن ما تم الالتزام به من كل الأطراف وعلى الأمم المتحدة الضغط عليهم للكف عن هذه الممارسات اللا مسؤولة واللا إنسانية".

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