الصين توجه انتقاد لاذع لمنظمة الصحة العالمية بسبب كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الصين، اليوم السبت، انتقاد لاذع لمنظمة الصحة العالمية بعد تصريحات الأخيرة بشأن ضرورة مشاركة بكين بالمعلومات الجينية الخاصة بكوفيد-19 في وقت أبكر.

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وقال مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، شين هونغ بينغ، إن "تعليقات منظمة الصحة العالمية كانت مسيئة وغير محترمة"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

واتهم شين منظمة الصحة العالمية بـ"محاولة تشويه سمعة الصين"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

اعتبر أنه ينبغي عليها "تجنب مساعدة الآخرين في تسييس كوفيد-19".



وأضاف "كدولة مسؤولة وكعلماء، نشارك دائما نتائج الأبحاث بنشاط مع علماء من جميع أنحاء العالم".

السبب وراء الانتقادات الصينية لمنظمة الصحة، يعود لتصريحات المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

في 17 مارس، قال غيبريسوس إن "المواد الجينية التي تم الكشف عنها حديثا، والتي تم جمعها في ووهان بوسط الصين، كان ينبغي مشاركتها قبل 3 سنوات".

وتم اكتشاف الإصابات الأولى بكورونا، في ووهان، أواخر عام 2019.

ولا تزال أصول فيروس كورونا موضع جدال ومحور نزاع سياسي مرير.

ويعتقد العديد من العلماء أن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر في سوق في ووهان، لكن يوجد في المدينة أيضا مختبرات، م بينها أفضل مرفق في الصين لجمع الفيروسات.

أوثار ذلك تلميحات بأن كورونا ربما يكون تسرب من أحد هذه المختبرات.

وحاول الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، تفادي الانتقادات المتعلقة بطريقة تعامله مع تفشي المرض، من خلال نشر الشك حول أصوله.

كما كرر المسؤولون نظريات مؤامرة مناهضة للولايات المتحدة، بالقول إن الفيروس من صنع واشنطن وتم تهريبه إلى الصين.

وأفادت الحكومة الصينية بأن الفيروس "ربما دخل الصين عن طريق البريد أو شحنات المواد الغذائية"، على الرغم من أن العلماء في الخارج لا يرون أي دليل يدعم ذلك.

وحجب المسؤولون الصينيون المعلومات حول تفشي المرض في ووهان في عام 2019، وعاقبوا طبيبا حذر الآخرين من المرض الجديد.

وفي أوائل عام 2020 غيّر الحزب الحاكم من طريقة تعامله ومنع الوصول إلى المدن الكبرى وأوقف معظم الرحلات الدولية لاحتواء المرض.

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