أوكرانيا تستعيد عشرات الأطفال من روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مؤسسة خيرية، اليوم السبت، عن إعادة 31 طفلًا إلى أسرهم في أوكرانيا الأسبوع الماضي، بعدما قيل إنهم نُقلوا إلى روسيا بطريقة وصفت بـ"غير الشرعية" من مناطق أوكرانية محتلة أثناء الحرب.

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وقال رئيس مؤسسة Save Ukraine (أنقذوا أوكرانيا)، ميكولا كوليبا، على شبكات التواصل الاجتماعي "نستقبل اليوم 31 طفلًا إضافيًا أخذهم الروس بشكل غير قانوني من أراضٍ محتلة"، حسب تعبيره.

وذكرت المنظمة أن الأطفال أخذوا من منطقتَي خاركيف (شمال شرق) وخيرسون (جنوب)، بحسب المنظمة التي تحارب ما تقول إنها عمليات ترحيل غير قانونية لأطفال أوكرانيين، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

والجمعة، قالت المنظمة إن الأطفال وأقاربهم عبروا الحدود حتى باتوا في الأراضي الخاضعة لسيطرة كييف.

وأظهرت مشاهد نُشرت الجمعة، عبور أطفال يحملون حقائب سفر وحقائب يد، الحدود مشيًا ثم استقلالهم حافلة.

وهنّأ كوليبا الأمهات اللواتي سافرن لاسترجاع أطفالهنّ في "أصعب" مهمة قامت بها المنظمة منذ تأسيسها.

وأشار كوليبا إلى أن امرأة مسنّة كان من المفترض أن تسترجع اثنين

من أحفادها توفيت من جرّاء "الإجهاد".

وقال على فيسبوك إن الأقارب الأوكرانيين للأطفال خضعوا "لاستجواب استمر 13 ساعة" أجراه جهاز الأمن الروسي.

تقول كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء العمليات الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير، ووُضع العديد منهم في مؤسسات ودور رعاية.

لكن روسيا تنفي هذه الاتهامات، قائلة إنها أنقذت أطفالا أوكرانيين من أهوال الحرب.

والشهر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمفوّضة الروسية لحقوق الطفل، ماريا لفوفا بيلوفا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب عبر ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.

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