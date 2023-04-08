احتجاجات إسرائيلية حاشدة ضد إصلاح القضاء

ياسر رشاد - القاهرة - تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب، اليوم السبت، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي، التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإقرارها، ما يشدد القيود على المحكمة العليا.

اقرأ أيضًا.. تعبئة شرطة الاحتياط بعد عملية تل أبيب| فيديو

ووصلت أزمة مشروع التعديلات القضائية في إسرائيل إلى ذروتها نهايات الشهر الماضي، عندما خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع من شمالي البلاد إلى جنوبها، رفضا لهذه التعديلات، في واحدة من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وتسعى هذه التعديلات إلى سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على الكنيست (البرلمان) والحكومة.

كما ترمي التعديلات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في إسقاط القوانين التي ترى أنها غير قانونية.

ووفقا لهذه التعديلات، فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا.

وتمنح التعديلات المقترحة السياسيين صلاحية أكبر في تعيين القضاة، بخلاف ما هو معمول به حاليا، وهو لجنة وتضم 9 قضاة من جهات متعددة مثل نقابة المحامين والحكومة والبرلمان

والجهاز القضائي.إلغاء حجة ما تعرف بـ"المعقولية"، إذ تُعطي هذه الحجة الصلاحية للمحكمة لإلغاء أي قرارات حكومية ترى أنها غير منطقية.

ومع احتدام الحالة الاحتجاجية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تعليق" العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتنياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 أبريل).

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: