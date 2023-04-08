مصر تواصل جهودها لوقف التصعيد فى فلسطين المحتلة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد أمس الفلسطينى يوسف أبوجابر، 45عاماً، وهو من كفر قاسم بالداخل المحتل عقب تنفيذه عمليتين فدائيتين فى قلب تل أبيب أسفرت عن مصرع سائح إيطالى وإصابة عشرات الإسرائيليين بينهم إصابتان حرجتان جراء عملية دهس وإطلاق نار زلزلت الكيان الصهيونى وأربكت حساباته. وقع الحادث أثناء اجتماع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع مجلس أمنه المصغر. وكانت منطقة الأغوار الحدودية مع الأردن شهدت فى وقت سابق، مقتل 3 مستوطنات بإطلاق نار نفذه مجهولون. ولقيت 3 مستوطنات مصرعهن بعملية فى منطقة الأغوار قرب الحدود الأردنية فى هجوم هو الرابع من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وجاء بعد ليلة عاصفة من التصعيد على الحدود الشمالية والغربية، وأمر نتنياهو بتعبئة جميع وحدات الاحتياط فى كل القطاعات بعد هجوم تل أبيب. وقال بيان صادر عن مكتبه إن رئيس الوزراء حث أيضاً مواطنيه على اتباع تعليمات الأجهزة الأمنية. ووجه وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت بزيادة تأمين المستوطنات ومحاور تنقل المستوطنين. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلى أنهم جاهزون للرد على أى تصعيد فيما أشار مناوراً إلى أنهم لا يسعون للحرب. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر فلسطينية وسورية لـ«الوفد» وأكدته تسريبات غربية، عن أن إسرائيل تخطط لتنفيذ عملية اغتيال مستهدفة لإعادة ما وصفته بالردع المتآكل وأكدت المصادر أن تل أبيب وجهت بإقلاع طائرتين خلال إجازة الأعياد (وهذا على غير العادة)، واحدة ستعمل على غزة والأخرى تعمل على الساحة السورية.. وأضافت المصادر أن الحديث يدور عن سرب ملوك الجو 135 لجمع المعلومات الاستخبارية.

قالت المصادر «ستقوم إسرائيل بعد العثور على أحدهم بتنفيذ عملية اغتيال كبيرة ومستهدفة، لمحاولة إعادة ميزان الردع الذى سقط من يدها خلال الأيام الماضية وأوضحت أن عملية مستهدفة فى سوريا أو غزة سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة إذا تمكنت من العثور على شخصية كبيرة». وتواصل مصر جهودها مع الشركاء الدوليين، لوقف التصعيد المفتوح على صعيد الأراضى الفلسطينية المحتلة وجنوب لبنان، وأكدت عدة مصادر أن وفداً مصرياً سيسافر إلى تل أبيب، لعقد جلسات مناقشات موسعة والعمل على صياغة اتفاق نهائى تلتزم به كل الأطراف. وأبلغت الفصائل الفلسطينية، القاهرة مطالبها، وتمثلت بوقف إسرائيل للتصعيد فى المسجد الأقصى ووقف العمليات العسكرية على كافة الأصعدة. وقالت إسرائيل للقاهرة بأن عودتها إلى الهدنة مرتبطة بعدم إطلاق الصواريخ ومنع العمليات المنفردة التى تستهدف المستوطنين وتعمل القاهرة على مدار الساعة مع عدة أطراف دولية لحل نقاط التصعيد، كما تتواصل مع الجانبين لنقل مطالب كل طرف، مطالبة الطرفين بوقف غير مشروط للتصعيد.

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رد المقاومة الفلسطينية فى العمق المحتل أربك حسابات الاحتلال