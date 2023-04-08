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الرئيس الأوكرانى ينظم إفطارًا رمضانيًا ويكرّم جنودًا مسلمين

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ياسر رشاد - القاهرة - نظّم الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، مأدبة إفطار رمضانى، تعهّد خلالها باستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا، وقال «زيلينسكى» قبل تسليم جوائز لعدد من العسكريين الأوكرانيين المسلمين: «لا يوجد بديل لأوكرانيا أو للعالم سوى إنهاء احتلال شبه جزيرة القرم، سنعود إلى شبه جزيرة القرم».

وأكد «زيلينسكى» فى مسجد بضواحى وسط العاصمة كييف، أن أوكرانيا بدأت تقليداً جديداً لاستضافة إفطار رسمى، مضيفا أن أوكرانيا ممتنة لمسلمى

البلاد ولجميع المسلمين فى العالم الذين يتوقون مثلنا إلى السلام والحماية من الشر.

وأكد الرئيس الأوكرانى لقادة مسلمين أوكرانيين وسفراء دول مسلمة: «محاولة روسيا استعباد أوكرانيا بدأت بالضبط مع احتلال القرم، بالضبط مع قمع حرية القرم وأوكرانيا وتتار القرم ومسلمى القرم»، حسب تعبيره.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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