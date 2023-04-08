إيران.. عشرات الطالبات يتعرّضن للتسمم مرة أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت عشرات الطالبات، اليوم السبت، للتسمم في عدد من المدارس المختلفة بإيران، التي تشهد منذ أكثر من 4 أشهر حالات تسمم غامضة في مدارس الفتيات، حسب ما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

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ونقلت وكالة أنباء "إيريب نيوز" عن مسؤول محلي قوله إن 60 تلميذة على الأقل تسممن السبت في مدرسة للبنات في هفتكل، الواقعة في محافظة خوزستان (جنوب غرب)، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف المصدر ذاته أن طالبات تعرضن للتسمم في خمس مدارس في أردبيل شمال غرب البلاد، حيث ظهرت عليهن أعراض القلق وضيق التنفس والصداع.

وفي أورميا الواقعة في محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب)، تأثر عدد غير محدد من تلميذات مدرسة ابتدائية بعد انبعاث الغاز، وفقا لوكالة أنباء "إيلنا"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكانت الحصيلة الرسمية الصادرة في السابع من مارس أفادت بتسمم أكثر من 5 آلاف طالبة في أكثر من 230 مدرسة في 25 محافظة من أصل 31 محافظة في البلاد.

وكانت حالات التسمم قد توقفت في بداية

مارس بعد الإعلان عن توقيف حوالي 100 شخص ثم استؤنفت بعد ثلاثة أسابيع من ذلك.

والجمعة، نقل التلفزيون الرسمي عن النائب حميد رضا كاظمي رئيس الهيئة الوطنية المخصصة لتقصي الحقائق في هذه القضية، قوله إن التقرير النهائي للهيئة سينشر خلال أسبوعين.

وفي السادس من مارس طالب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بتطبيق أشد العقوبات وصولا إلى الإعدام بحق أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن عمليات التسمم.

جدير بالذكر أنه ومنذ نهاية نوفمبر، تعرض عدد من المدارس التي ترتادها في الغالب فتيات، لحالات تسمّم مفاجئة بأنواع من الغاز أو بمواد سامة، ما تسبب بحالات إغماء وشعور بالإعياء وتبعه في بعض الأحيان دخول إلى المستشفى.

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