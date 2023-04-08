"أصل كورونا".. انتقاد صيني لاذع للصحة العالمية

مدير المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، شين هونغ بينغ، قال إن "تعليقات منظمة الصحة العالمية كانت مسيئة وغير محترمة".

واتهم شين منظمة الصحة العالمية بـ"محاولة تشويه سمعة الصين"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس، واعتبر أنه ينبغي عليها "تجنب مساعدة الآخرين في تسييس كوفيد-19".



وأضاف "كدولة مسؤولة وكعلماء، نشارك دائما نتائج الأبحاث بنشاط مع علماء من جميع أنحاء العالم"، وفق المسؤول.

والسبب وراء الانتقادات الصينية لمنظمة الصحة، يعود لتصريحات المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

ففي 17 مارس، قال غيبريسوس إن "المواد الجينية التي تم الكشف عنها حديثا، والتي تم جمعها في ووهان بوسط الصين، كان ينبغي مشاركتها قبل 3 سنوات".

وتم اكتشاف الإصابات الأولى بكورونا، في ووهان، أواخر عام 2019.

ولا تزال أصول فيروس كورونا موضع جدال ومحور نزاع سياسي مرير، ويعتقد العديد من العلماء أن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر في سوق في ووهان، لكن يوجد في المدينة أيضا مختبرات، م بينها أفضل مرفق في الصين لجمع الفيروسات.