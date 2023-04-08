انت الان تتابع خبر محافظ ديالى يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المحافظ مثنى التميمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد الموافق التاسع من نيسان، وذلك بمناسبة استشهاد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر (قدس)".



يذكر أن محافظات" إقليم كردستان وبابل وواسط وذي قار وميسان والديوانية والبصرة قد قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.