شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مستمرة.. الدولة تسعى إلى زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج الاقتصادي لمصر، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي إلى جانب قناة السويس، وتحويلات المصريين، حيث تسعى الدولة إلى زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، أن مصر تملك كل المقومات لتعظيم إيراداتها من السياحة وجذب السائحين من جميع دول العالم، وهو ما تقوم به الدولة المصرية من جهود مستمرة لتطوير هذا القطاع والعمل علي زيادة الإيرادات السياحية.

وأضاف التقرير أن تطوير البنية التحتية في مصر كان إحدى الخطوات الرئيسية والهامة من أجل الاهتمام بهذا القطاع السياحي الهام في تلك الفترة، لافتا أن الدولة المصرية اهتمت بالمنشآت السياحية ورفع كفاءاتها وزيادة الغرف الفندقية في إطار خطتها لجذب 30 مليون سائح في الفترة المقبلة.