شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: دراما المتحدة انتصرت لقضايا المرأة وجسدت دورها فى الواقع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب، إن المرأة في دراما رمضان هذا العام، جاءت شبيهة وقريبة من الواقع الذي نعيشه في معظم الأعمال الدرامية التي تعرض على الشاشة الصغيرة في رمضان 2023.

وأضافت أن الدراما الرمضانية تجسد قضايا المرأة هذا العام بشكل أفضل مما سبق، موضحة أن الدراما هي مرأة المجتمع، ما يجعل رمضان فرصة طيبة لاجتماع الأسرة أمام الشاشة، لمشاهدة تلك الأعمال التي تترك أثر داخل المنازل وهو ما يستوجب الحفاظ على مستوي ما تقدمه للمشاهدين داخل منازلهم وخاصة دور المرأة لأنها نصف المجتمع.

وأكدت "مازن" أن المتحدة عملت على ترسيخ الصورة الصحيحة للمرأة المصرية، خاصة وأنها الأم، والأخت والأبنة والزوجة، ما يتطلب الحفاظ على صورتها وتجسيد قضايا انتصارا لها، حيث أنها تتسق مع ما يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من اهتمام بالغ بقضاياها وتمكينها.