شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم عويان: المتحدة قدمت نموذجا فى دراما رمضان وأعادت قوة مصر الناعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت نموذجا يحتذى به هذا العام فيما يتعلق بدراما رمضان، ففي الوقت الذي أبتعدت فيه عن إنتاج مسلسلات البلطجة والعنف اتجهت لإنتاج مسلسلات هادفة ترسخ لقيم المجتمع المصرى كما قدمت مجموعة متميزة من المسلسلات الدينية والتاريخية، وهو الأمر الذي طالبنا به كثيرا خاصة في دراما رمضان.

وأضاف النائب حازم عريان أن الشركة المتحدة قدمت محتوى فنيا مميزا للغاية خلال موسم رمضان هذا العام، لافتا إلى أن الدراما المقدمة ابتعدت عن الإسفاف والابتذال ومشاهد العنف منوها أن المحتوى المقدم آمن للأسرة والأطفال.

وأشاد النائب حازم عويان، بالإنتاج الدرامي المتنوع للشركة المتحدة للخدمات خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنها تستطيع إعادة بناء الهوية الوطنية، وسط استمرار معارك الجيل الرابع التى تستهدف العقول، كما نجحت في استعادة ريادة الفن لمكانته".

وأضاف النائب حازم عويان، أن هذا الموسم الدرامي متميز ومتنوع، وذلك بخريطة ترتكز على قضايا تشغل الشارع المصرى واهتماماته، وتمتزج بين قضايا العلاقات الاجتماعية والمرأة والطفل والتاريخية بل والروائية، لترضى فى ذلك جميع الأذواق يخدم تماسك المجتمع والحفاظ على هويته.

وقدم عضو مجلس النواب، الشكر والتحية للشكر المتحدة على ما قدمته من محتوى درامى مميز في موسم رمضان هذا العام، مثمنا الجهود المبذولة في هذا الصدد، ومؤكدا أن الفن رسالة وقوة مصر الناعمة التى ينبغي أن نوليها اهتماما كبيرا في المضمون والشكل خلال الفترة المقبلة.