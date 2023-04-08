زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، سواحل بابوا غينيا الجديدة حسب ما أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

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وسجل مركز الهزة على بعد 56 كيلومترا غربي مدينة أيتابي حيث يعيش 5.5 ألف شخص، وعلى عمق 40 كم، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات، أو أضرار جراء الهزة.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا.

ووقع الزلزال عند الساعة 03:26 بالتوقيت المحلي (36:26 بتوقيت غرينيتش)، بحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد".

ووفق "آفاد" عبر موقعها الإلكتروني، فإن مركز الزلزال كان بمنطقة "غوكصون" التابعة للولاية، وعمقه 16.36 كلم.

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